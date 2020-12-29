أثيوبيا تهدد: قواتنا في حال استعداد وسنتخذ إجراءات ضد السودان

أديس أبابا (صدى):
اتهمت الحكومة الإثيوبية لجيش السوداني بانتهاك حدودها وارتكاب أعمال غير قانونية .
وقالت " الخارجية الإثيوبية " اليوم الثلاثاء أنها سنتخذ إجراءات لحماية حدودها إذا لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية ، وفقاً لتصريحاتها ، بحسب "العربية " .
كما اتهمت إثيوبيا السودان بإستغلال الصراع في تيغراي لإشعال صراع حدودي ، قائلة : قواتنا في حال استعداد وتأهب على الحدود مع السودان .
وكانت القوات سودانية قد استعادت السيطرة على مناطق زراعية متاخمة لإثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما ، وذلك قبل نحو اسبوعين .
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