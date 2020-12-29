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أثيوبيا تهدد: قواتنا في حال استعداد وسنتخذ إجراءات ضد السودان

Time منذ ساعة
Views 1791
أثيوبيا تهدد: قواتنا في حال استعداد وسنتخذ إجراءات ضد السودان

أديس أبابا (صدى):
اتهمت الحكومة الإثيوبية لجيش السوداني بانتهاك حدودها وارتكاب أعمال غير قانونية .

وقالت " الخارجية الإثيوبية " اليوم الثلاثاء أنها سنتخذ إجراءات لحماية حدودها إذا لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية ، وفقاً لتصريحاتها ، بحسب "العربية " .

كما اتهمت إثيوبيا السودان بإستغلال الصراع في تيغراي لإشعال صراع حدودي ، قائلة : قواتنا في حال استعداد وتأهب على الحدود مع السودان .

وكانت القوات سودانية قد استعادت السيطرة على مناطق زراعية متاخمة لإثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما ، وذلك قبل نحو اسبوعين .

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قوات سودانية تعيد السيطرة على مناطق متاخمة لأثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما

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أحدث التعليقات

كان زمان
بمقالك الجميل ... أنتي يا أستاذة رشا تقفين ضد التيار .... شاهدي عدد مراكز التجميل بمدينة الرياض فقط .... رقم كبيييييير ... أعانك الله ....!! قلبي معال ..!!!
كان زمان
فكه الله
كان زمان
وكمان طيب
كان زمان
!!!!!!!!!!!!
كان زمان
العنزي غبي .. ما يفهم ؟؟؟!!!! أسكت أحسن ...

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