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أمانة جدة تكشف موعد بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات

Time منذ ساعة
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أمانة جدة تكشف موعد بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات

جدة (صدى):
أوضحت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، أنه يبدأ تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات البلدية المتعلقة بالسكن الجماعي اعتباراً من 1/‏ 1 /‏ 2020.

وكشفت أمانة جدة، عن أربعة اشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، مطالبة بالحصول على ترخيص للاشتراطات عن طريق منصة بلدي، لافتة إلى أنه يجب توفير أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد في غرفة النوم ووجود غرف عزل في المبنى وتوفير دورة مياه واحدة لكل خمسة أفراد والمحافظة على إجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

ودشنت الأمانة، خدمة المواعيد المرئية تسهيلاً على المراجعين للحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة للمراجعة، كما دعت المراجعين إلى التسجيل عبر موقعها وحجز موعد للاستفادة من الخدمة المطلوبة.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
مخدرات
منيف
ماغير بس يقلدون الهلال بكل شيء ههههههه
كجمغلو
الزبدة من اعلانكم تبغوا شخص اجنبي .. يعني اذا شاب متخرج مؤخرا من فين بيجيب الخبرة اذا ما اشتغل ومارس عمله .. لكم الله يا شبابنا
عماني
الله يرحمهم كان الخير بعد الله في وجودهم

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