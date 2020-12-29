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أكثر 7 أسئلة شيوعاً حول لقاح كورونا والإجابة عليها

Time منذ ساعة
Views 1729
أكثر 7 أسئلة شيوعاً حول لقاح كورونا والإجابة عليها

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها معلومات هامة حول لقاح كورونا .

وأكد أن قدرة الجسم على التصدي للمرض بعد تلقي اللقاح تختلف من شخص لآخر وتتراوح المدة من اسبوعين إلى 4 أسابيع بعد استكمال الجرعات اللازمة .

وحول أهمية ارتداء الكمامة بعد اللقاح ، أكد أنه يجب الإستمرار في الإجراءات الإحترازية بعد تلقي اللقاح كإرتداء الكمامة وغسل اليدين والإبتعاد لمسافة 2 متر على الأقل عن الآخرين .

وأضاف أن لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يحمي من الإصابة بكورونا لكن يحمي من الأنفلونزا المنتشرة بالشتاء ، كما لا يتعارض لقاح كورونا مع لقاح الأنفلونزا الموسمية لكن يفضل أن يكون بينهما مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع .

وشدد على أن اللقاح لا يُصيب بالفيروس كما يتساءل البعض لأنه لا يحتوي على أي أجزاء منه ، ولكن يحفز الجهاز المناعي لإنتاج مضادات حيوية للحد من الإصابة به ، كما أنه غير ضار بالجسم .

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
مخدرات
منيف
ماغير بس يقلدون الهلال بكل شيء ههههههه
كجمغلو
الزبدة من اعلانكم تبغوا شخص اجنبي .. يعني اذا شاب متخرج مؤخرا من فين بيجيب الخبرة اذا ما اشتغل ومارس عمله .. لكم الله يا شبابنا
عماني
الله يرحمهم كان الخير بعد الله في وجودهم

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