«وافي» يهدد المخالفين بالحجز على الأموال والإحالة إلى النيابة

الرياض (صدى):
حذر برنامج «وافي» المخالفین لضوابط مشروعات البیع أو التأجیر على الخارطة، مهددًا بالحجز على الأموال والإحالة إلى النیابة.
ويأتي ذلك بعد أن ضبطت فرق الرقابة في برنامج البیع أو التأجیر على الخارطة «وافي» التابع لوزارة الإسكان مخالفات تتضمن عدم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البیع أو التسویق أو العرض للوحدات العقاریة قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء.
وجاءت الجولات تطبیقًا لأنظمة وضوابط النشاط التي حددھا قرار مجلس الوزراء والتي تحظر ممارسة أنشطة البیع أو التسویق أو العرض لأي من المشروعات العقاریة قبل أو أثناء مرحلة التنفیذ دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج "وافي".