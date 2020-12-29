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«وافي» يهدد المخالفين بالحجز على الأموال والإحالة إلى النيابة

Time منذ ساعة
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«وافي» يهدد المخالفين بالحجز على الأموال والإحالة إلى النيابة

الرياض (صدى):
حذر برنامج «وافي» المخالفین لضوابط مشروعات البیع أو التأجیر على الخارطة، مهددًا بالحجز على الأموال والإحالة إلى النیابة.

ويأتي ذلك بعد أن ضبطت فرق الرقابة في برنامج البیع أو التأجیر على الخارطة «وافي» التابع لوزارة الإسكان مخالفات تتضمن عدم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البیع أو التسویق أو العرض للوحدات العقاریة قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء.

وجاءت الجولات تطبیقًا لأنظمة وضوابط النشاط التي حددھا قرار مجلس الوزراء والتي تحظر ممارسة أنشطة البیع أو التسویق أو العرض لأي من المشروعات العقاریة قبل أو أثناء مرحلة التنفیذ دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج "وافي".

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
مخدرات
منيف
ماغير بس يقلدون الهلال بكل شيء ههههههه
كجمغلو
الزبدة من اعلانكم تبغوا شخص اجنبي .. يعني اذا شاب متخرج مؤخرا من فين بيجيب الخبرة اذا ما اشتغل ومارس عمله .. لكم الله يا شبابنا
عماني
الله يرحمهم كان الخير بعد الله في وجودهم

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