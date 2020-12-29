الأعداد السابقة للصحيفة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1837
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الالكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مدن.

وتضمنت الوظائف :ممرض قانوني – أول / ثاني (العدد 4 وظائف)في الطائف، أخصائي أشعة (X-RAY) بوادي الدواسر)، طبيب نائب جراحة عامة في مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، طبيب نائب جراحة أوعية دموية في مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران).

بالإضافة إلى استشاري أطفال حديثي الولادة "مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران"، واستشاري امراض عصبية، واستشاري عناية مركزة للأطفال، و استشاري طب عيون عام:

للتقديم من هنــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
مخدرات
منيف
ماغير بس يقلدون الهلال بكل شيء ههههههه
كجمغلو
الزبدة من اعلانكم تبغوا شخص اجنبي .. يعني اذا شاب متخرج مؤخرا من فين بيجيب الخبرة اذا ما اشتغل ومارس عمله .. لكم الله يا شبابنا
عماني
الله يرحمهم كان الخير بعد الله في وجودهم

أخر الأخبار

طفل يلقي بنفسه من النافذة لإنقاذ شقيقته الصغرى
طفل يلقي بنفسه من النافذة لإنقاذ شقيقته الصغرى
Time منذ 37 دقيقة Views 562
ضبط 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من المناطق
ضبط 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من المناطق
Time منذ 42 دقيقة Views 1673
"الاتحاد الآسيوي" يلغي حفل جائزة أفضل لاعب لعام 2020
"الاتحاد الآسيوي" يلغي حفل جائزة أفضل لاعب لعام 2020
Time منذ 47 دقيقة Views 1594
وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
Time منذ 52 دقيقة Views 1393
"وعد" تكشف سبب تغيير اسمها الحقيقي
"وعد" تكشف سبب تغيير اسمها الحقيقي
Time منذ 57 دقيقة Views 843
حلول لخسارة الوزن بسرعة بعد الأربعين
حلول لخسارة الوزن بسرعة بعد الأربعين
Time منذ ساعة Views 1348
أكثر 7 أسئلة شيوعاً حول لقاح كورونا والإجابة عليها
أكثر 7 أسئلة شيوعاً حول لقاح كورونا والإجابة عليها
Time منذ ساعة Views 1719
أمانة جدة تكشف موعد بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات
أمانة جدة تكشف موعد بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات
Time منذ ساعة Views 1691
وصفة أوراق الزيتون للقضاء على قشرة الشعر
وصفة أوراق الزيتون للقضاء على قشرة الشعر
Time منذ ساعة Views 1313
بالفيديو.. رئيس الأمن السيبراني يكشف مزايا هائلة بعد شراكة المملكة مع "علي بابا"
بالفيديو.. رئيس الأمن السيبراني يكشف مزايا هائلة بعد شراكة المملكة مع "علي بابا"
Time منذ ساعة Views 1844