الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الالكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مدن.
وتضمنت الوظائف :ممرض قانوني – أول / ثاني (العدد 4 وظائف)في الطائف، أخصائي أشعة (X-RAY) بوادي الدواسر)، طبيب نائب جراحة عامة في مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، طبيب نائب جراحة أوعية دموية في مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران).
بالإضافة إلى استشاري أطفال حديثي الولادة "مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران"، واستشاري امراض عصبية، واستشاري عناية مركزة للأطفال، و استشاري طب عيون عام:
للتقديم من هنــــــــــا .