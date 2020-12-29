16 وظيفة فنية شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر 16 وظيفة فنية لحملة الثانوية الصناعية فما فوق بجدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية هي: فني سمكرة سيارات (العدد 8 وظائف)، وفني دهان سيارات (العدد 8 وظائف)، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، دبلوم ـ معهد مهني ـ ثانوية صناعية أو ما يعادلها، خبرة في تخصص (سمكرة المركبات، دهان المركبات)، طموح ولديه شغف في مجال التخصص، لديه القدرة على العمل الجماعي.
وأشارت إلى أن المزايا الوظيفية: مسار وظيفي في قطاع تصليح المركبات، تدريب وتطوير لدى معهد الزاهد للتدريب، رواتب وحوافز مجزية تحدد بناءً على إجتياز المقابة الشخصية؛ حيث أن الراتب يصل إلى (6,000 ريال).
وقالت الشركة، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- فني سمكرة سيارات (العدد 8 وظائف) من هنـــــــــــــــا .
2- فني دهان سيارات (العدد 8 وظائف) من هنـــــــــــــــا .