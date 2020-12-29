الأعداد السابقة للصحيفة

البنتاغون تعلق على اتهامات “بايدن” بعرقلة انتقال السلطة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1585
البنتاغون تعلق على اتهامات “بايدن” بعرقلة انتقال السلطة

واشنطن (صدى):
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة تصريح الرئيس المنتخب، جو بايدن بأن القيادة السياسية للوزارة تخلق عقبات في عملية نقل السلطة.

وذكر القائم بأعمال رئيس الأركان، كريستوفر ميلر، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبنتاغون: “أجرت وزارة الدفاع 164 مقابلة مع أكثر من 400 موظف وقدمت أكثر من 5000 صفحة من الوثائق، أكثر بكثير مما طلب فريق بايدن الانتقالي”.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن التأخير في بعض الإجراءات مرتبط بعطلة رأس السنة.

وجاء ذلك تعليقا على ما قاله بايدن، أمس الاثنين، حيث اتهم القيادة السياسية لوزارة الدفاع، بعرقلة عملية نقل السلطة إلى الإدارة الرئاسية المقبلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
احلف ياصغير الرياض هههههههههههههههههههههه
صالح الحقباني
شفتوا البنية التحتية في المقطع في تركيا ياخي ماشاء الله عليهم عندهم حكومة شغالة صح تصدقون مساحة تركيا أقل من نص مساحة السعودية وتعدادها 100 مليون بالرغم من كذا اكثرهم عندهم بيوت
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
يافقر يافقر افهم بطولات مافيه لاتهبط السنه ذي وهذي اغلى بطوله تقدمها لجمهورك المغلوب على امره
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
صدق من سماكم طحالب ذيل الفقر الذليل يفكر لما ياخذ صفقات كبير اسيا بصير مثلة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1165
رجل يطلق النار على منزل والدة طليقته لسبب غريب
رجل يطلق النار على منزل والدة طليقته لسبب غريب
Time منذ 24 دقيقة Views 294
بالفيديو.. رجل يلاحق الناس في الشوارع ويطعنهم بالسكين
بالفيديو.. رجل يلاحق الناس في الشوارع ويطعنهم بالسكين
Time منذ 29 دقيقة Views 483
لقطات جديدة ترصد مرسيدس سي كلاس 2022 الجديدة (صور)
لقطات جديدة ترصد مرسيدس سي كلاس 2022 الجديدة (صور)
Time منذ 34 دقيقة Views 1181
البنتاغون تعلق على اتهامات “بايدن” بعرقلة انتقال السلطة
البنتاغون تعلق على اتهامات “بايدن” بعرقلة انتقال السلطة
Time منذ 39 دقيقة Views 1585
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
Time منذ 43 دقيقة Views 1494
بالفيديو.. بدورالبراهيم تتحدث عن رشاقتها وتكشف حقيقة إجرائها تكميم للمعدة
بالفيديو.. بدورالبراهيم تتحدث عن رشاقتها وتكشف حقيقة إجرائها تكميم للمعدة
Time منذ 49 دقيقة Views 485
زوجة شقيق طارق العريان تدافع عن أصالة: "أشرف امرأة تزوجها"
زوجة شقيق طارق العريان تدافع عن أصالة: "أشرف امرأة تزوجها"
Time منذ 54 دقيقة Views 610
القبض على مواطن مطلوب في عدة قضايا جنائية في الرياض
القبض على مواطن مطلوب في عدة قضايا جنائية في الرياض
Time منذ ساعة Views 1873
«حساب المواطن» يوضح هل يؤثر ‏انتهاء تاريخ عقد الإيجار على الأهلية
«حساب المواطن» يوضح هل يؤثر ‏انتهاء تاريخ عقد الإيجار على الأهلية
Time منذ ساعة Views 1665