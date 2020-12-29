وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 5 وظائف لحملة الدبلوم فما فوق من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بشركات القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول دعم فني (وظيفتان): خبرة لمدة سنتين كحد أدنى في مجال الدعم الفني، درجة الدبلوم في هندسة الحاسب الآلي، أو علوم الحاسب الآلي، أو مجال ذي صلة، أن يمتلك خبرة واسعة في أجهزة الحاسب الالي الشخصية ، وتطبيقات مايكروسوفت واصلاح وتركي الأجهزة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون لدية دافع ذاتي لحل المشاكل، أن يعمل بروح الفريق ولدية القدرة على سرعة التكيف، القدرة على اكتساب مهارات وتقنيات فنية جديدة بسرعة، معرفة جيدة بأجهزة التشغيل.
وقالت الهيئة، أنها توفر وظيفة فني بث: مؤهل الدبلوم، خبرة لا تقل عن سنتين، تأمين طبي – بدل سكن، فضلًا عن مسؤول طوارئ: مؤهل الدبلوم في تخصصات طبية ( طب ، تمريض، صيدلة ….)، خبرة لا تقل عن سنتين، اساسيات التمريض و الاسعافات الطبية الأولية، الأساسية في الاسعافات الطبية الأولية.
وأشارت إلى وجود وظيفة شاغرة كمحلل تطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الألي أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 1 سنة، بينما التقديم مستمر حتى انتهاء العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .