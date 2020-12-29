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بالفيديو.. لقاء تاريخي مع الملك فهد تعقيبًا على سعيه لوحدة الصف العربي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. لقاء تاريخي مع الملك فهد تعقيبًا على سعيه لوحدة الصف العربي

علي القحطاني (صدى):
يعد ‏للمملكة تاريخ مشرف في العمل على وحدة الصف العربي على مدار العصور؛ حيث تسعى جاهدةً إلى حل الأزمات وإنهاء الانقسامات.

وعقب تدخل سوريا العسكري في لبنان في منتصف عام 1976م، تمكنت المملكة في 23 يونيه 1976 من جمع رئيسي وزراء مصر وسوريا، في حضور رئيس وزراء الكويت، في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو، تصريح الملك فهد - رحمه الله - حينما كان وليًا للعهد آنذاك بعد الاجتماع، والذي كشف عن حكمة ورجاحة عقل الملك فهد وسعيه الدائم لوحدة الصف العربي.

وقال الملك فهد - رحمه الله - خلال اللقاء النادر في ذلك الوقت، أن: "الاجتماعات كانت بروح أخوية وظهر الاتفاق بين الإخوان من أول جلسة، كما أن المملكة ترغب رغبة أكيدة في أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح".

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
احلف ياصغير الرياض هههههههههههههههههههههه
صالح الحقباني
شفتوا البنية التحتية في المقطع في تركيا ياخي ماشاء الله عليهم عندهم حكومة شغالة صح تصدقون مساحة تركيا أقل من نص مساحة السعودية وتعدادها 100 مليون بالرغم من كذا اكثرهم عندهم بيوت
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
يافقر يافقر افهم بطولات مافيه لاتهبط السنه ذي وهذي اغلى بطوله تقدمها لجمهورك المغلوب على امره
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
صدق من سماكم طحالب ذيل الفقر الذليل يفكر لما ياخذ صفقات كبير اسيا بصير مثلة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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