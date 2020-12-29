بالفيديو.. لقاء تاريخي مع الملك فهد تعقيبًا على سعيه لوحدة الصف العربي

علي القحطاني (صدى):
يعد للمملكة تاريخ مشرف في العمل على وحدة الصف العربي على مدار العصور؛ حيث تسعى جاهدةً إلى حل الأزمات وإنهاء الانقسامات.
وعقب تدخل سوريا العسكري في لبنان في منتصف عام 1976م، تمكنت المملكة في 23 يونيه 1976 من جمع رئيسي وزراء مصر وسوريا، في حضور رئيس وزراء الكويت، في الرياض.
وأظهر مقطع فيديو، تصريح الملك فهد - رحمه الله - حينما كان وليًا للعهد آنذاك بعد الاجتماع، والذي كشف عن حكمة ورجاحة عقل الملك فهد وسعيه الدائم لوحدة الصف العربي.
وقال الملك فهد - رحمه الله - خلال اللقاء النادر في ذلك الوقت، أن: "الاجتماعات كانت بروح أخوية وظهر الاتفاق بين الإخوان من أول جلسة، كما أن المملكة ترغب رغبة أكيدة في أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح".