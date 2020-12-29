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صورة نابضة بالحياة لسوق الثلاثاء في أبها منذ 74 عام
منذ 21 دقيقة
470
(صدى):
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أحدث التعليقات
شيخين
احلبو جعل مايحلب غيركم
خليل
لاحول ولاقوة الا بالله,, كثر الاجرام بالبلد قتل وسرقات الله لايبلانا
Zoolعالمي
اثبتو انه في السعوديه ولا عشانه لابس طقم الطواقي ههههههههههه
عبدالعزيز
النصر جايب لهم المرض,, الجماهير الوفية تضل مع النادي حتى لو هبط درجة اولى .
الصابر
محمد العنزي يذكرني بالاعلامي العراقي الصحاف كلام غير صحيح ويناقض نفسه شكله يجالس صغار السن ويفكر الكبار مثلهم مايفهمون
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