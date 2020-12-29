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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 41 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة حائل، القصيم والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
60 درجه تحت الصفر هذا يعني القضاء على كل من يتعرض لهذه البرود من البشر والطيور والحيوانات وحتى الشجر
ibrahim79
وانخفاض الحرارة لـ 60 درجة تحت الصفر،لا حول ولا قوة إلا بالله
د محمد ماجد بخش
اعتماد عدد العناصر لتمثيل مجموع وحدات الثقل بدلالة تمثيل زيادة عدد وحدات الكتلة مع تمثيل زيادة عدد وحدات الفراغ الممثلة للثقل المكافيء لمركز الوحدة الممثلة لوحدة المجموع المحوري العددي المكافيء بدلالة منتظمة
ابو عمار
وين الاثاره في الصوره ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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