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بالفيديو..مواطنان يجازفان لإنقاذ عائلة من سيل جرف مركبتهم

Time منذ ساعة
Views 1906
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بالفيديو..مواطنان يجازفان لإنقاذ عائلة من سيل جرف مركبتهم

الرياض (صدى):
جازف مواطنان لإنقاذ عائلة، جرفت السيول مركبتهم، في وادي قديد التابع لمحافظة خليص.

وتدخل المواطنان في الوقت المناسب وأنقذا حياة الأسرة، قبل تزايد مياه السيل المندفع في الوادي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
60 درجه تحت الصفر هذا يعني القضاء على كل من يتعرض لهذه البرود من البشر والطيور والحيوانات وحتى الشجر
ibrahim79
وانخفاض الحرارة لـ 60 درجة تحت الصفر،لا حول ولا قوة إلا بالله
د محمد ماجد بخش
اعتماد عدد العناصر لتمثيل مجموع وحدات الثقل بدلالة تمثيل زيادة عدد وحدات الكتلة مع تمثيل زيادة عدد وحدات الفراغ الممثلة للثقل المكافيء لمركز الوحدة الممثلة لوحدة المجموع المحوري العددي المكافيء بدلالة منتظمة
ابو عمار
وين الاثاره في الصوره ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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