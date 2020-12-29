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ابن مساعد يفحم فرنسا بعد تدخلها بشأن الهذلول

Time منذ 3 ساعات
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ابن مساعد يفحم فرنسا بعد تدخلها بشأن الهذلول

الرياض (صدى):
سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الاثنين، من بيان الخارجية الفرنسية، الذي طالبت فيه بالإفراج عن الموقوفة لجين الهذلول.

وفي المقابل طالب الأمير ابن مساعد فرنسا بالإفراج عن معتقلي احتجاجات السترات الصفراء، قائلا: " أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم بـ 3 سنوات سجن من السترات الصفر " .

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا ضد زيادة أسعار الوقود، ثم ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، لتشمل دائرة أوسع من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومطالب سياسية.

وتم توقيف أكثر من 8700 شخص فرنسي، على ذمة التحقيق، منذ بدء حركة احتجاج "السترات الصفراء"، ومن بين هؤلاء الموقوفين، تمت إدانة حوالي ألفي شخص، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
7000000 ورقة بحاجة للدعم لا غنى عن اي مرحلة قطعتها في مراحل بحثي وهي تحتضر تحت وطأة التقلبات والمناخ
د محمد ماجد بخش
على مستوى الثقالة الممثلة لما تحت الذرة أيضا فالأعداد بين 300-3000 أو 500 - 5000 حسب تقديري لوحدات الطاقة الممكنة
د محمد ماجد بخش
نستطيع الجزم بحقيقة وجود 4 مستويات على الأقل لكل ذرة حيث تحاط بذرات الفقر أو الجوع & ثم ذرات الشبع او الكفاية & ثم ذرات الإشباع & ثم الإشباع المفرط وهذه هي جميع رتب التمثيل والارتباط للعناصر وحدودها من 4 - 13 على مستوى وحدات الفراغ المباشرة في الإحاطة واما السقف الممثل للثقالة فلا حدود دنيا أو عليا إذ وصل حتى الآن 118 على مستوى التعريف بإعداد حصر العناصر وفي نظري قد يتجاوز العدد 3000 عنصر أو نظير تابع للعنصر وقد يصل 5000 بحسب اجتهادي
د محمد ماجد بخش
يعني ان العناصر لها تمثيل مغناطيسي مشابه لكن يختلف في التفاصيل 30+0 لا = 26+4 إلا في العدد
د محمد ماجد بخش
يعني ان العناصر لها تمثيل مغناطيسي مشابه لكن يختلف في التفاصيل 30+0 لا = 26+4 إلا في العدد

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