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حارس أردوغان السابق يفضح انتهاكات النظام: لا يُفرج عن السجين إلا عند موته!

Time منذ ساعة
Views 1452
حارس أردوغان السابق يفضح انتهاكات النظام: لا يُفرج عن السجين إلا عند موته!

أنقرة (صدى):
فضح " أونور كورت أوغلو " الحارس السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان واللاجئ حاليا في فرنسا، الإنتهاكات التي يمارسها النظام التركي بحق شعبه.

وقال أونور إنه بعد محاولة الإنقلاب التركي تم الزج به في السجن بتهمة الانضمام لحركة الخدمة، كون بناته في مدارس " حركة الخدمة " وهو من قام بدفع الرسوم لهم بها، والجريمة الأخرى أن النيابة العامة التركية اتهمته بتحميل تطبيق "باي لوك" الذي تعتقد الحكومة التركية استخدامه في الانقلاب عليه.

وأوضح أنه ظل بالسجن 16 شهرًا دون دليل على الاتهامات التي وجت إليه، لافتًا إلى أنه كان متواجد بغرفة بها 40 شخصًا وعدد الأسرة بها 14 سرير، ووضعوا لهم شربة في دلو كبير، وكانوا يشربونها بطاسات تشبه المستخدمة في الحمامات.

وأشار إلى أنه وجد سجين عمره 70 عام أُصيب بالسرطان وكان يُعالج بالكيماوي، سُجن منذ أكثر من 20 عامًا، وكان يعاني داخل السجن وتم إبلاغ المسئولين ولم يهتموا حتى مات بالسجن.

واختتم: " هم لا يفرجون عن السجين في تركيا إلا في حالة واحدة وهي الموت".

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أحدث التعليقات

عبدالله
تحصل في كل مكان ولكن اذا حصلت في السعودية يقوم اعلام المرتزقة يعملوا عليها برامج و فيديوهات. ارسلوها لعلا زيتونه والا غادة جاكوزي خلهم يطلعون القيح اللي في قلوبهم على السعودية.
abdul
يا ساتر !
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاه ,,
أبو كنان
الاتحاد إن أراد المنافسة فعليه أن يبحث عن مهاجم قوي والاستغناء عن الصربي الضعيف جدا في كل شيء
وافي
اتقوا الله يامن ولاكم الله على هذا البلد الطاهر بني علمان يهدمون ولايبنون مجردين من القيم عملاء اليهود والنصارى كل مايحصل من عار مخطط له مسبقا لكن الله لهم بالمرصاد فلاتحزنو فالصبر مع الدعاء والاستغفار يجلب الفرج القريب بحول الله وقوتة سوف تتبخر احلامهم

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