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ابن مساعد يفحم فرنسا بعد تدخلها بشأن الهذلول

Time منذ 50 دقيقة
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ابن مساعد يفحم فرنسا بعد تدخلها بشأن الهذلول

الرياض (صدى):
سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الاثنين، من بيان الخارجية الفرنسية، الذي طالبت فيه بالإفراج عن الموقوفة لجين الهذلول.

وفي المقابل طالب الأمير ابن مساعد فرنسا بالإفراج عن معتقلي احتجاجات السترات الصفراء، قائلا: " أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم بـ 3 سنوات سجن من السترات الصفر " .

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا ضد زيادة أسعار الوقود، ثم ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، لتشمل دائرة أوسع من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومطالب سياسية.

وتم توقيف أكثر من 8700 شخص فرنسي، على ذمة التحقيق، منذ بدء حركة احتجاج "السترات الصفراء"، ومن بين هؤلاء الموقوفين، تمت إدانة حوالي ألفي شخص، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ..
ربيعان الربيعان
بأي صفه يطلب الافراج , المفروض يكون الرد من وزير الخارجيه حتى يسمع طلبه ويكون رد مباشر ومؤثر لان طلبهم صادر من خارجيتهم , سكوتنا عن تدخل بعض الدول بشؤننا الداخليه جعلهم يتمادون هزلة اقطعو العلاقه معهم كما قطعناها مع كندا
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
عدو الخونة
لا اعرف ماذا تعني بشوفوا الوجه لكن اذا الكلام موجه لي فانا لم اشاهد الا ماعرضته الصحيفة هنا... وهذا لن يغير شي فكلامي موجه لكل بنت تسوق خصوصا من تسوق بادب وحشمة وحسب قوانين المرور
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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