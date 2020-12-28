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الصحة العالمية: استعدوا لما هو أسوأ من كورونا

Time منذ 5 دقائق
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الصحة العالمية: استعدوا لما هو أسوأ من كورونا

وكالات (صدى):
حذّرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع القادم، داعية بإلحاح للاستعداد لما هو أسوأ من فيروس كورونا.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية " مايكل راين " : " إنه جرس إنذار، هذه الجائحة شديدة الحدية، وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ " ،مؤكدًا على ضرورة الاستعداد في المستقبل لما قد يكون أسوأ.

واعتبرت منظمة الصحة أنه رغم الإنجازات التي تحقّقت وإنتاج لقاحات في وقت قياسي، لا يزال العالم بعيدا من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.

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أحدث التعليقات

winner4ever
المتسبب الأول في سقوط النصر هو أنت وأمثالك ممن يطلقون على أنفسهم أعلامي أو ناقد.. الأعلام والنقد والتحليل في جهة وأنت وأمثالك في جهة...الله يريح الوسط الرياضي منكم
خالد
الحين تركي وش دخله بالانديه المصريه والسودانيه والاسبانيه وغيرها . ودي افهم
عدو الخونة
ولا تنسين اذا لك رغبة بالتعويض فيما لو لحق سيارك اي اضرار ان تطلبين تقرير بما وقع فهذا من حقك على ادارة المرور والبلدية
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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