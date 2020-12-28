الصحة العالمية: استعدوا لما هو أسوأ من كورونا

وكالات (صدى):
حذّرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع القادم، داعية بإلحاح للاستعداد لما هو أسوأ من فيروس كورونا.
وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية " مايكل راين " : " إنه جرس إنذار، هذه الجائحة شديدة الحدية، وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ " ،مؤكدًا على ضرورة الاستعداد في المستقبل لما قد يكون أسوأ.
واعتبرت منظمة الصحة أنه رغم الإنجازات التي تحقّقت وإنتاج لقاحات في وقت قياسي، لا يزال العالم بعيدا من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.