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الحصيني: استقرار نسبي في الأجواء خلال يومين

Time منذ ساعة
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Comment 1
الحصيني: استقرار نسبي في الأجواء خلال يومين

نايف السالم (صدى):
أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، حالة الجو على بعض مناطق المملكة على مدار يومين.

وقال الحصيني بمداخلة لإذاعة الرياض:" من المتوقع خلال يومين استقرار نسبي في الأجواء مع بقائها باردة نسبيًا أول الليل وباردة جدًا بالساعات المتأخرة منه على مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ومرتفعات الباحة عسير جيزان نجران"، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية، تشهد أجواء معتدلة أول الليل وتميل للبرودة بالساعات المتأخرة منه، وخارج المدن عموما.

وأضاف أن البرودة تزداد كلما اتجهنا شمالًا وغربًا بالنسبة للمنطقة الشرقية وشمالًا بالنسبة للمدينة المنورة، لافتا إلى تكون سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وخاصة الأجزاء الساحلية وكلما اتجهنا شرقًا من الساحل بالمواقع ما بين ينبع إلى الليث وحتى شمال جازان مع وجود فرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق.

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أحدث التعليقات

winner4ever
المتسبب الأول في سقوط النصر هو أنت وأمثالك ممن يطلقون على أنفسهم أعلامي أو ناقد.. الأعلام والنقد والتحليل في جهة وأنت وأمثالك في جهة...الله يريح الوسط الرياضي منكم
خالد
الحين تركي وش دخله بالانديه المصريه والسودانيه والاسبانيه وغيرها . ودي افهم
عدو الخونة
ولا تنسين اذا لك رغبة بالتعويض فيما لو لحق سيارك اي اضرار ان تطلبين تقرير بما وقع فهذا من حقك على ادارة المرور والبلدية
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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