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الصحة العالمية تدعو إلى تدابير موسعة للكشف عن تحور كورونا

Time منذ ساعة
Views 1542
الصحة العالمية تدعو إلى تدابير موسعة للكشف عن تحور كورونا

جنيف (صدى):
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن من المهم تكثيف تتبع التسلسل الجيني لفيروس كورونا (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم لضمان اكتشاف سلالات جديدة الفيروس مع دخول الجائحة عامها الثاني.

وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم من جنيف: إنه ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة في العام المقبل - على سبيل المثال التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومساعدة الأشخاص الذين سئموا من الوباء على مواصلة مكافحته.

وأضاف أن المنظمة تعمل عن كثب مع العلماء في جميع أنحاء العالم من أجل فهم أفضل لأي تغييرات تطرأ على الفيروس وتأثيرها.

كما أوضح أنه يريد "تأكيد أهمية زيادة قدرة تتبع التسلسل الجيني في جميع أنحاء العالم" ومشاركة المعلومات مع منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة ودول أخرى.

وتابع قائلاً "إذا كانت البلدان تبحث وتختبر بشكل فعّال، فستتمكن من معرفة التحورات وتعديل الإستراتيجيات ".

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أحدث التعليقات

winner4ever
المتسبب الأول في سقوط النصر هو أنت وأمثالك ممن يطلقون على أنفسهم أعلامي أو ناقد.. الأعلام والنقد والتحليل في جهة وأنت وأمثالك في جهة...الله يريح الوسط الرياضي منكم
خالد
الحين تركي وش دخله بالانديه المصريه والسودانيه والاسبانيه وغيرها . ودي افهم
عدو الخونة
ولا تنسين اذا لك رغبة بالتعويض فيما لو لحق سيارك اي اضرار ان تطلبين تقرير بما وقع فهذا من حقك على ادارة المرور والبلدية
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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