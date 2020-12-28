الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مداهمة فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنتجات بالرياض 

Time منذ ساعة
Views 1756
Comment 1
شاهد.. مداهمة فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنتجات بالرياض 

الرياض (صدى):
داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنتجات بالرياض.

وتفصيلا، ورد بلاغ لوزارة التجارة يفيد بأن فيلا سكنية تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة، بالإضافة إلى ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 مليون ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.

 

وكانت الدوريات السرية في الإدارة العامة للدوريات بالرياض، ضبطت 3 أشخاص يديرون مصنعاً كبيراً للخمور جنوب الرياض.

وتبين أن المخالفين الثلاثة ضبطوا في كمين أمني محكم أثناء ترويجهم للخمور، بعد متابعة الدوريات لهم عدة أيام، حيث أن الدوريات انتقلت إلى مقر سكنهم جنوب الرياض، وعثرت على مصنع خمور حديث الإنشاء داخل فيلا سكنية من دورين، وبداخله كميات كبيرة جاهزة للترويج، إضافة إلى 43 برميلاً تحت التصنيع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

winner4ever
المتسبب الأول في سقوط النصر هو أنت وأمثالك ممن يطلقون على أنفسهم أعلامي أو ناقد.. الأعلام والنقد والتحليل في جهة وأنت وأمثالك في جهة...الله يريح الوسط الرياضي منكم
خالد
الحين تركي وش دخله بالانديه المصريه والسودانيه والاسبانيه وغيرها . ودي افهم
عدو الخونة
ولا تنسين اذا لك رغبة بالتعويض فيما لو لحق سيارك اي اضرار ان تطلبين تقرير بما وقع فهذا من حقك على ادارة المرور والبلدية
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

فيصل الجفن : من أجبر السويكت على رئاسة النصر
فيصل الجفن : من أجبر السويكت على رئاسة النصر
Time منذ دقيقة Views 88
علي المرشود : النصر أكبر من رئيسه ولاعبيه
علي المرشود : النصر أكبر من رئيسه ولاعبيه
Time منذ دقيقتين Views 129
الصحة العالمية: استعدوا لما هو أسوأ من كورونا
الصحة العالمية: استعدوا لما هو أسوأ من كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1191
توضيح من آل الشيخ بشأن إفساده صفقة أهلاوية
توضيح من آل الشيخ بشأن إفساده صفقة أهلاوية
Time منذ 23 دقيقة Views 1674
ابن حثلين يوجه نصيحة مهمة لملاك الإبل بشأن شعار المنقية
ابن حثلين يوجه نصيحة مهمة لملاك الإبل بشأن شعار المنقية
Time منذ 42 دقيقة Views 1463
إجراءات إتمام السفر للمبتعثين
إجراءات إتمام السفر للمبتعثين
Time منذ 42 دقيقة Views 1503
الإرياني يحذر من كارثة وشيكة بسبب ناقلة النفط "صافر"
الإرياني يحذر من كارثة وشيكة بسبب ناقلة النفط "صافر"
Time منذ 46 دقيقة Views 1373
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم صلاة الاستسقاء في المنزل
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم صلاة الاستسقاء في المنزل
Time منذ 51 دقيقة Views 1576
تعليق محمد العنزي على اقالة مدرب النصر فيتوريا
تعليق محمد العنزي على اقالة مدرب النصر فيتوريا
Time منذ ساعة Views 294
طلال آل الشيخ : الجهات الرسمية تسهل تجاوز الأنظمة للأندية
طلال آل الشيخ : الجهات الرسمية تسهل تجاوز الأنظمة للأندية
Time منذ ساعة Views 270