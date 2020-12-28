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بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم صلاة الاستسقاء في المنزل

Time منذ 51 دقيقة
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بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم صلاة الاستسقاء في المنزل

علي القحطاني (صدى):
كشف عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، عن حكم صلاة الاستسقاء في البيت.

وأضاف " المنيع "، خلال حواره ببرنامج " فتاوى " عبر قناة السعودية:" يجوز لأن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة الجمعة، وليست كصلاة العيد وإنما هي سنة مؤكدة الأفضل والأتم أن تُصلَّى جماعة لكن من صلاها منفردًا في بيته ودعا ربه أن يسقي المسلمين الغيث فلا بأس في ذلك ".

وأوضح " المنيع "،  حكم ما يُسمى " إبرة الرحمة ":" هذه الإبرة هي في الواقع " إبرة الاعتداء والعدوان والظلم "، مبينا:" ومن يفعل ذلك من أطباء المسلمين يعتبر قاتل نفس؛ لأن ذلك لا يجوز؛ فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بعبده إن شاء أماته وإن شاء أحياه وإن شاء أزال عنه أسباب اليأس من حياته ".

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أحدث التعليقات

winner4ever
المتسبب الأول في سقوط النصر هو أنت وأمثالك ممن يطلقون على أنفسهم أعلامي أو ناقد.. الأعلام والنقد والتحليل في جهة وأنت وأمثالك في جهة...الله يريح الوسط الرياضي منكم
خالد
الحين تركي وش دخله بالانديه المصريه والسودانيه والاسبانيه وغيرها . ودي افهم
عدو الخونة
ولا تنسين اذا لك رغبة بالتعويض فيما لو لحق سيارك اي اضرار ان تطلبين تقرير بما وقع فهذا من حقك على ادارة المرور والبلدية
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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