مدير الكرة بالنصر يستقيل من منصبه بعد إقالة فيتوريا 

نواف السالم (صدى):
أعلن مدير عام فريق كرة القدم بنادي النصر، عايض بن عبوّد القحطاني، عن استقالته من إدارة الكرة بالنادي.
وقال " القحطاني ":" قدمت استقالتي مساء اليوم لرئيس مجلس الإدارة تغليبا لمصلحة الكيان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق ".
وأضاف:" أقدم شكري وتقديري لكل الرجال الذين تشرفت بالعمل معهم وفي مقدمتهم الدكتور صفوان السويكت والأستاذ عبدالرحمن الحلافي وأخي حسين عبدالغني ولكل زملائي في الإدارة العامة لكرة القدم ".
وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، قرر إقالة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد تعادل الفريق مع نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.