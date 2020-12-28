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مدير الكرة بالنصر يستقيل من منصبه بعد إقالة فيتوريا 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1919
مدير الكرة بالنصر يستقيل من منصبه بعد إقالة فيتوريا 

نواف السالم (صدى):
أعلن مدير عام فريق كرة القدم بنادي النصر‬⁩، عايض بن عبوّد القحطاني، عن استقالته من إدارة الكرة بالنادي.

 

وقال " القحطاني ":" قدمت استقالتي مساء اليوم لرئيس مجلس الإدارة تغليبا لمصلحة الكيان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق ".

 

وأضاف:" ‏أقدم شكري وتقديري لكل الرجال الذين تشرفت بالعمل معهم وفي مقدمتهم الدكتور صفوان السويكت والأستاذ عبدالرحمن الحلافي وأخي حسين عبدالغني ولكل زملائي في الإدارة العامة لكرة القدم ".

 

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، قرر إقالة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد تعادل الفريق مع نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

الملل5
يحضرون المسرحية ويضحكون ويخرجون وهم مصابون بالكورونا
algernaas4
يازين البرد زيناه عندي افضل من الصيف الف مره
الملل5
الله سبحانه وتعالى يبغض العبد الذي يجاهر بالمعاصي وهويعلم انه سوف يموت ويلاقيه ويسأله ومحاسبه نعوذ بالله ان يطمس الله علي اسماعنا وابصارنا وقلوبنا نعوذبالله ان يرسل الله لنا الرسل منذرين من كوارث وامراض وما الكورونا عنا ببعيد ونحن في غي مستمرون
عدو الخونة
اعتقد والله اعلم ان السبب في تخفيف الحكم كونها مغرر فيها
ابو منى
ياحبكم للقافة

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