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الصحة تتيح خدمة الاستعلام عن نتائج فحص ما قبل الزواج

Time منذ ساعة
Views 1622
الصحة تتيح خدمة الاستعلام عن نتائج فحص ما قبل الزواج

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة ممثلة في بنوك الدم بمناطق المملكة وعبر منصة صحة عن توفير خدمة استعلام نتائج فحص ما قبل الزواج ووصول النتيجة للمقبلين على الزواج في منازلهم.

وتوفر هذه الخدمة التي أطلقت مؤخرا للمقبلين على الزواج متابعة طلبهم وكذلك السرية في الإطلاع على نتائج ما قبل الزواج والتسهيل على المواطنين عناء المراجعة لبنوك الدم لاستلام نتائج الفحص.

وذلك عن طريقتصل رسالة نصية تصل على الهواتف الخاصة بالعريس والعروسة، يستطيعون من خلال الرابط الذي تحمله الرسالة الإطلاع على نتائج الفحص والطباعة للشهادة وتسليمها للماذؤن الشرعي عند كتابة عقد النكاح

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أحدث التعليقات

الملل5
يحضرون المسرحية ويضحكون ويخرجون وهم مصابون بالكورونا
algernaas4
يازين البرد زيناه عندي افضل من الصيف الف مره
الملل5
الله سبحانه وتعالى يبغض العبد الذي يجاهر بالمعاصي وهويعلم انه سوف يموت ويلاقيه ويسأله ومحاسبه نعوذ بالله ان يطمس الله علي اسماعنا وابصارنا وقلوبنا نعوذبالله ان يرسل الله لنا الرسل منذرين من كوارث وامراض وما الكورونا عنا ببعيد ونحن في غي مستمرون
عدو الخونة
اعتقد والله اعلم ان السبب في تخفيف الحكم كونها مغرر فيها
ابو منى
ياحبكم للقافة

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