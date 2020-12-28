الأعداد السابقة للصحيفة

طريقة إرسال صور عالية الجودة على تطبيق واتساب

Time منذ 38 دقيقة
Views 1510
طريقة إرسال صور عالية الجودة على تطبيق واتساب

وكالات (صدى):
يوفر تطبيق WhatsApp Web القيام بالعديد من الأشياء بسهولة أكبر، من بينها إرسال المستندات من جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي والصور، إلى جانب أشياء أخرى، لكن عند الحديث عن الصور فإن إرسالها يفقدها جودتها، وإليك حيلة لتجاوز ذلك.

ومن المعروف أنه عند إرسال الصور أو مقاطع الفيديو، تنخفض جودتها لأن التطبيق يقللها حتى يتمكن الآخرون من تنزيلها الأمر الذي قد يمثل مشكلة لكن الآن يمكن إرسال صور بجودة عالية باتباع بعض الخطوات.

1- قم بتسجيل الدخول إلى WhatsApp Web.

2- أدخل الدردشة حيث تريد إرسال الصور.

3- اختر أيقونة القصاصة لإرسال ملف الموجود في الجزء العلوي الأيمن.

3- انقر فوق خيار المستند وحدد الملف الذي تريد إرساله من الكمبيوتر.

4- في حالة رغبتك في إرسال ملف يتجاوز حجمه 16 ميغا بايت، وهو الحد الذي يفرضه التطبيق، يلزم استخدام تطبيقات أخرى أو خدمات الجهات الخارجية، لذلك يُوصى بعدم تجاوز هذا الحد.

5- بالطريقة نفسها، إذا كان ملفًا كبيرًا جدًا، يمكنك تحميله على قوقل درايف Google Drive ثم إرسال الرابط حتى يتمكن الشخص الآخر من تنزيله، وبهذه الطريقة لن تفقد الجودة أبدًا.

6- هناك طريقة أخرى وهي تنشيطها من خلال تطبيقات أخرى مثل Firefox Send أو WeTransfer، والتي تسمح لك بإرفاق الملفات ذات الجودة ثم إرسالها حتى يتمكن الشخص الآخر من تنزيلها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
للأسف ما وفقت للرد كما يحب محمد بن سلمان حفظه الله ...
ابو رياض الحربي
يلعبون على خلق الله شايفين اقل واحد سعودي دخله الشهري ٥٠ الف ريال ذبحتونا الله لايوفق من كان السبب حنا لقينا ملك كله اجار بإجار ماقول الا سوف الله يحدث بعد ذلك امرا الله يوفق الجميع
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا تعليق 1 حان أجله
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

أخر الأخبار

الكرواتي ألين هورفت يبدأ مهامه التدريبية مع النصر
الكرواتي ألين هورفت يبدأ مهامه التدريبية مع النصر
Time منذ 3 دقائق Views 1088
قصة شاب دخل المستشفى بكورونا وخرج يتحدث بلهجة غريبة 
قصة شاب دخل المستشفى بكورونا وخرج يتحدث بلهجة غريبة 
Time منذ 7 دقائق Views 155
الأهلي يعتزم التعاقد مع " أمرابط " 
الأهلي يعتزم التعاقد مع " أمرابط " 
Time منذ 15 دقيقة Views 1462
طريقة إرسال صور عالية الجودة على تطبيق واتساب
طريقة إرسال صور عالية الجودة على تطبيق واتساب
Time منذ 38 دقيقة Views 1510
اتحاد الكرة يحدد شرط مهم لتسجيل اللاعبين الجدد
اتحاد الكرة يحدد شرط مهم لتسجيل اللاعبين الجدد
Time منذ 48 دقيقة Views 1601
موقف محرج لفنانة مغربية
موقف محرج لفنانة مغربية
Time منذ 50 دقيقة Views 472
محاولة للإفتراس والنهاية
محاولة للإفتراس والنهاية
Time منذ 51 دقيقة Views 512
لبنانية تقوم بضرب كلب بوحشية
لبنانية تقوم بضرب كلب بوحشية
Time منذ 51 دقيقة Views 370
الزعاق: البرد سيهجم علينا 3 مرات وانخفاض الحرارة لـ 60 درجة تحت الصفر (فيديو)
الزعاق: البرد سيهجم علينا 3 مرات وانخفاض الحرارة لـ 60 درجة تحت الصفر (فيديو)
Time منذ 57 دقيقة Views 2207
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب 
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب 
Time منذ ساعة Views 1538