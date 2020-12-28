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الزعاق: البرد سيهجم علينا 3 مرات وانخفاض الحرارة لـ 60 درجة تحت الصفر (فيديو)

Time منذ 57 دقيقة
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الزعاق: البرد سيهجم علينا 3 مرات وانخفاض الحرارة لـ 60 درجة تحت الصفر (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق أن المملكة ستتعرض لموجة برد مقسة على 3 نجوم.

وقال الزعاق، خلال مقطع فيديو أن البرد خلال هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي؛ لأننا نعيش في حيز الأيام الأبرد في السنة وهي أربعين يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم «النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني».

وأضاف الزعاق أنه خلال هذه المدة يهجم علينا البرد عادةً، ثلاث مرات هي: هجمة ثالث المربعانية وهجمتي شباط الأول وشباط الثاني، ويكون القطب الشمالي مصدر البرودة التي تحمل عبر المرتفع السيبيري فدرجات الحرارة تنخفض هناك في هذه الأيام إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر.

ولفت إلى أن هذه الموجة متوقع أن تستمر ليوم الأربعاء ثم تهدأ لنكون بانتظار موجة شتوية قادمة.

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أحدث التعليقات

محمد
للأسف ما وفقت للرد كما يحب محمد بن سلمان حفظه الله ...
ابو رياض الحربي
يلعبون على خلق الله شايفين اقل واحد سعودي دخله الشهري ٥٠ الف ريال ذبحتونا الله لايوفق من كان السبب حنا لقينا ملك كله اجار بإجار ماقول الا سوف الله يحدث بعد ذلك امرا الله يوفق الجميع
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا تعليق 1 حان أجله
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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