بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب 

ماجد محمد (صدى):
عاود لاعبو الهلال تدريباتهم، وذلك بعدما منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.
خضع " جانغ هيون سو "، لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وستتضح مدة برنامجه العلاجي خلال اليومين المقبلين.
وتواجد اللاعب سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نظير تعرضه لكدمة في مفصل القدم.
وأجرى الثنائي متعب المفرج وفواز الطريس، مرانا لياقيا بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، فيما يواصل الفريق عصر يوم غد الثلاثاء، تدريباته، استعدادًا لمواجهة ضيفه الشباب الخميس المقبل.