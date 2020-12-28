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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب 

Time منذ ساعة
Views 1538
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب 

ماجد محمد (صدى):
عاود لاعبو الهلال تدريباتهم، وذلك بعدما منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.

خضع " جانغ هيون سو "، لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وستتضح مدة برنامجه العلاجي خلال اليومين المقبلين.

وتواجد اللاعب سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نظير تعرضه لكدمة في مفصل القدم.

وأجرى الثنائي متعب المفرج وفواز الطريس، مرانا لياقيا بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، فيما يواصل الفريق عصر يوم غد الثلاثاء، تدريباته، استعدادًا لمواجهة ضيفه الشباب الخميس المقبل.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
للأسف ما وفقت للرد كما يحب محمد بن سلمان حفظه الله ...
ابو رياض الحربي
يلعبون على خلق الله شايفين اقل واحد سعودي دخله الشهري ٥٠ الف ريال ذبحتونا الله لايوفق من كان السبب حنا لقينا ملك كله اجار بإجار ماقول الا سوف الله يحدث بعد ذلك امرا الله يوفق الجميع
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا تعليق 1 حان أجله
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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