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القبض على طبيبة متخصصة في عمليات الإجهاض بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على طبيبة متخصصة في عمليات الإجهاض بالرياض

سعيد العجل (صدى):
بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، ضبطت "صحة الرياض" ، طبيبة وافدة تقوم بعمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة .

وتفصيلاً أثبتت تحريات "صحة الرياض" لعدة أيام ، قيام طبيبة وافدة بعمليات الاجهاض ، في مجمع طبي شهير ، وسط بيئة لا توفر الحد الادنى من الاشتراطات الطبية والصحية ، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى ، ويخالف أنظمة المملكة .

كما قام الزائر السري بمفاوضة الطبيبة على تنفيذ عملية اجهاض ، وتم الاتفاق بمقابل 7 آلاف ريال .

حيث باشرت فرق الالتزام في "صحة الرياض" ، بالتعاون مع الجهات الامنية ، بضبط المخالفة المذكورة ، وإحالة الطبيبة المخالفة لجهة الاختصاص .

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع الى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة ، حيث كذلك تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية ، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت صحة الرياض على إستمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .

ولفتت صحة الرياض أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

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أحدث التعليقات

محمد
للأسف ما وفقت للرد كما يحب محمد بن سلمان حفظه الله ...
ابو رياض الحربي
يلعبون على خلق الله شايفين اقل واحد سعودي دخله الشهري ٥٠ الف ريال ذبحتونا الله لايوفق من كان السبب حنا لقينا ملك كله اجار بإجار ماقول الا سوف الله يحدث بعد ذلك امرا الله يوفق الجميع
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا تعليق 1 حان أجله
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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