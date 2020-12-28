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وفاة اللواء الأسمري مدير عام السجون.. والقصبي ينعيه بكلمات مؤثرة

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وفاة اللواء الأسمري مدير عام السجون.. والقصبي ينعيه بكلمات مؤثرة

الرياض (صدى):
توفي اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون بالمملكة مساء اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة اعترته في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله.

ونعى وزير التجارة والإعلام الدكتور ماجد القصبي المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، واصفاً إياه بأحد رجال الوطن المخلصين.

وقال القصبي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" : "رحم الله الأخ اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون، أحد الرجال المخلصين في خدمة هذا الوطن، والمبادرين للخير والعطاء.

وأضاف الدكتور ماجد القصبي تغريدته بالدعاء قائلاً: "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن "الأسمري" عمل مديراً للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ثم مديراً لسجن المباحث بالحاير، ثم رئيس فريق العمل الموحد بسجون المباحث، ثم كلف بمنصب مدير سجن المباحث في جدة لينتقل إلى المديرية العامة للسجون.

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أحدث التعليقات

abdul
لهذا من الصعب تشوف صيني شحيم مكرش. فقط عضلات ومخ يفكر .
سلطان
الله يطول في عمر ولي عهدنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز اللهم احفظهم
كلام العقل
ماضيع النصر الا إعلامه اشباهك النصر ايام المرحوم. كان نصر بمن حظر ولاكن الان نصر باعلام وخطط لجان تحكيميه
ابن حزم
ا ان شاء الله نحتفل بزوال هذه الغمة عن هذه الأمة
وانت تعلم كيف تنفذ البلانتيات ثم انصح الغير

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