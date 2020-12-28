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آل الشيخ معلقا على قرار ترخيص معهدين للموسيقى: "سأكون من أوائل الطلبة"

Time منذ 17 دقيقة
Views 1298
آل الشيخ معلقا على قرار ترخيص معهدين للموسيقى: "سأكون من أوائل الطلبة"

نايف السالم (صدى):
علق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن على قرار وزير الثقافة الأمير بندر بن عبدالله، بترخيص معهدين للموسيقى في المملكة، مبينا أنه سيكون من أوائل الطلبة الذين يسجلون في المعهد.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع تويتر ردًا على تغريدة وزير الثقافة: "خطوة جبارة طال انتظارها وأخيرًا عشت لليوم هذا، الله يحفظ سيدي الأمير محمد بن سلمان القائد الملهم ويسدد خطاكم سمو الأمير بدر ويوفقكم، وابي تعتبرني من أول الطلبة في المعهد، بس منيب معلمكم الآلة اللي بدرسها بتكون مفاجأة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

وكتب وزير الثقافة عبر تويتر:" أعلن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة. وأدعو جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا".

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أحدث التعليقات

abdul
لهذا من الصعب تشوف صيني شحيم مكرش. فقط عضلات ومخ يفكر .
سلطان
الله يطول في عمر ولي عهدنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز اللهم احفظهم
كلام العقل
ماضيع النصر الا إعلامه اشباهك النصر ايام المرحوم. كان نصر بمن حظر ولاكن الان نصر باعلام وخطط لجان تحكيميه
ابن حزم
ا ان شاء الله نحتفل بزوال هذه الغمة عن هذه الأمة
وانت تعلم كيف تنفذ البلانتيات ثم انصح الغير

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