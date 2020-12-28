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الأهلي يقترب من ضم بلعمري 

Time منذ ساعة
Views 1988
الأهلي يقترب من ضم بلعمري 

نواف السالم (صدى):
فتحت إدارة ‎الأهلي بشكل مباشر خط المفاوضات مع مدافع الشباب السابق، الجزائري جمال بلعمري على التوقيع لصفوف النادي، وبعقد يمتد لموسمين ونصف.

وأبدى اللاعب بلعمري موافقته بشرط حصوله على ما يقارب 4 مليون يورو مقابل الفترة المتفق عليها.

وكان بلعمري شارك مع ليون في مباراتين فقط منذ انطلاق الموسم 2020-2021 بمجموع 47 دقيقة.

وكان نادي ليون الفرنسي تعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري، فى الساعات الأخيرة قبل غلق موسم الانتقالات الصيفى لعام 2020، حيث نشر النادي الفرنسي مقطع فيديو لارتداء بلعمري قميص الفريق، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي الشباب.

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أحدث التعليقات

abdul
لهذا من الصعب تشوف صيني شحيم مكرش. فقط عضلات ومخ يفكر .
سلطان
الله يطول في عمر ولي عهدنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز اللهم احفظهم
كلام العقل
ماضيع النصر الا إعلامه اشباهك النصر ايام المرحوم. كان نصر بمن حظر ولاكن الان نصر باعلام وخطط لجان تحكيميه
ابن حزم
ا ان شاء الله نحتفل بزوال هذه الغمة عن هذه الأمة
وانت تعلم كيف تنفذ البلانتيات ثم انصح الغير

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