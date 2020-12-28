الأهلي يقترب من ضم بلعمري 

نواف السالم (صدى):
فتحت إدارة الأهلي بشكل مباشر خط المفاوضات مع مدافع الشباب السابق، الجزائري جمال بلعمري على التوقيع لصفوف النادي، وبعقد يمتد لموسمين ونصف.
وأبدى اللاعب بلعمري موافقته بشرط حصوله على ما يقارب 4 مليون يورو مقابل الفترة المتفق عليها.
وكان بلعمري شارك مع ليون في مباراتين فقط منذ انطلاق الموسم 2020-2021 بمجموع 47 دقيقة.
وكان نادي ليون الفرنسي تعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري، فى الساعات الأخيرة قبل غلق موسم الانتقالات الصيفى لعام 2020، حيث نشر النادي الفرنسي مقطع فيديو لارتداء بلعمري قميص الفريق، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي الشباب.