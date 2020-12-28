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الدغيثر يعلق على حديث جورج قرداحي بشأن احتياج لبنان لشخصية مثل ولي العهد

Time منذ ساعة
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الدغيثر يعلق على حديث جورج قرداحي بشأن احتياج لبنان لشخصية مثل ولي العهد

نايف السالم (صدى):
علق الكاتب الرياضي عبد العزيز الدغيثر، على حدث الإعلامي اللبناني جورج قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية أن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحاسبة الفاسدين.

وأوضح الدغيثر في مقطع فيديو: "رأيت لقاء للزميل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في قناة (إل بي سي) يتحدث عن مشاكل البلد ويتمنى أنه يكون عنده رجل زي محمد بن سلمان، طبعًا أول شيء أقول للزميل جورج لا أعتقد إنك أنت الأول".

وتابع: "هناك كثر من دول مختلفة من العالم وسواء إعلاميين أو فنانين أو مسؤولين أو حتى من طبقات الشعب تمنوا يكون عندهم محمد بن سلمان هذا شيء يجب أن نفتخر فيه كسعوديين أن هذا قائدنا ابن الملك سلمان".

وأضاف :" الشيء الثاني أقول للأخ جورج وللجميع صعب يتكرر محمد بن سلمان، الله ما خلق إلا واحد هذا محمد بن سلمان"

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أحدث التعليقات

abdul
لهذا من الصعب تشوف صيني شحيم مكرش. فقط عضلات ومخ يفكر .
سلطان
الله يطول في عمر ولي عهدنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز اللهم احفظهم
كلام العقل
ماضيع النصر الا إعلامه اشباهك النصر ايام المرحوم. كان نصر بمن حظر ولاكن الان نصر باعلام وخطط لجان تحكيميه
ابن حزم
ا ان شاء الله نحتفل بزوال هذه الغمة عن هذه الأمة
وانت تعلم كيف تنفذ البلانتيات ثم انصح الغير

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