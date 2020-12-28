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أمانة الرياض تعلن أسماء المقبولين على الوظائف الهندسية والإدارية

Time منذ 14 دقيقة
Views 1282
أمانة الرياض تعلن أسماء المقبولين على الوظائف الهندسية والإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أسماء المقبولين اليوم الاثنين على الوظائف الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال - نساء)، والتي تم الإعلان عنها عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أنه على المقبولين التوجه للمقر الرئيسي لأمانة منطقة الرياض - الإدارة العامة للموارد البشرية لاستلام نموذج الكشف الطبي واستكمال الإجراءات وذلك قبل نهاية دوام يوم الاحد الموافق 1442/5/19 هـ.

وأشارت الأمانة إلى أنه يمكن للوصول إلى قائمة أسماء المقبولين عن طريقهنا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله ينفع بها البلاد والعباد..
وافي
عندنا ياكلون من الزبايل
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
من اولها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
من اولها

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