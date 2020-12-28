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حقيقة رحيل " حمدالله " عن النصر بعد إقالة فيتوريا 

Time منذ ساعة
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حقيقة رحيل " حمدالله " عن النصر بعد إقالة فيتوريا 

ماجد محمد (صدى):
ترددت أنباء عن رحيل لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن صفوف الفريق، وجاء ذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق.

وأوضح عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، حقيقة اقتراب اللاعب المغربي من مغادرة النصر، قائلا:"  يُطلق الإشاعة، مُغرض أو كاره، وللأسف الشديد يتبناها ويُرددها بعض العالميين، حمدالله باقٍ في معقل العالميين، وشوفوا إشاعة جديدة ".

وتابع " بغلف ":" بدلًا من دعم الكيان نساهم في إيذائه بغير قصد ".

وكانت إدارة النصر قررت أمس الأحد، إقالة روي فيتوريا وذلك بعد التعادل مع نادي ضمك بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

abdul
لهذا من الصعب تشوف صيني شحيم مكرش. فقط عضلات ومخ يفكر .
سلطان
الله يطول في عمر ولي عهدنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز اللهم احفظهم
كلام العقل
ماضيع النصر الا إعلامه اشباهك النصر ايام المرحوم. كان نصر بمن حظر ولاكن الان نصر باعلام وخطط لجان تحكيميه
ابن حزم
ا ان شاء الله نحتفل بزوال هذه الغمة عن هذه الأمة
وانت تعلم كيف تنفذ البلانتيات ثم انصح الغير

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