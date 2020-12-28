جمال عارف: السومة لن يجد أفضل من الأهلي

نواف السالم (صدى):
أكد جمال عارف المحلل والناقد الرياضي أن اللاعب عمر السومة لن يجد أفضل من الأهلي من ناحية الراحة والاستقرار.
وقال عارف في تغريدة:" لو نظر النجم عمر السومة للعائد المادي بالتاكيد سيجد أكثر من نادي يقدم له عرضا أكبر من عرض ناديه، لكن لو نظر للاستقرار والراحة وحالة الود بينه وبين الجماهير ومكانته فلن يجد أفضل من الأهلي"، مشيرا إلى أنه في النهاية القرار بيد السومة .
يجدر الإشارة إلى أن مسئولو أهلي جدة يعلموا جيدًا أهمية بقاء عمر السومة مع الفريق وهو ما دفعهم للدخول بقوة في خط المفاوضات ومحاولة التوصل لاتفاق على كافة التفاصيل