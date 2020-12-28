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بالفيديو.. برج التليفزيون أشهر المعالم السياحية في الرياض

Time منذ 22 دقيقة
Views 1548
بالفيديو.. برج التليفزيون أشهر المعالم السياحية في الرياض

الرياض (صدى):
يعتبر برج التليفزيون هو من أهم و أعظم العالم السياحية المهمة التي توجد على أرض مدينة الرياض و ذلك بسبب أهميته الميزة لجميع ساكني و أهالي مدينة الرياض بالإضافة إلى أن هذا البرج يوجد في قلب المدينة .

وأظهر مقطع فيديو معلومات تاريخية عن برج التليفزيون ، حيث أنه تم انشاؤه عام 1402ه _1983م ضمن المجمع التليفزيوني بالرياض ، وأنشئ المجمع ضمن اتفاقية بين وزارة الإعلام وممثل الحكومة الفرنسية عام 1398 _1978م .

كما أنه يعد من أوائل الابراج وأحد معالمها الحضارية منذ أربعين عاما ، وهدفه زيادة دائرة البث في أحياء وضواحي العاصمة ، ويبلغ ارتفاعه 176متر وفي أعلاه عمود بث الإشارة التليفزيونية

كما أنه يحتوي على مطعم دائري من طابقين مصمم على شكل جوهرة زجاجية، واستخدم في شعار وزارة الإعلام الرسمي لسنوات طويلة .

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أحدث التعليقات

abdul
لهذا من الصعب تشوف صيني شحيم مكرش. فقط عضلات ومخ يفكر .
سلطان
الله يطول في عمر ولي عهدنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز اللهم احفظهم
كلام العقل
ماضيع النصر الا إعلامه اشباهك النصر ايام المرحوم. كان نصر بمن حظر ولاكن الان نصر باعلام وخطط لجان تحكيميه
ابن حزم
ا ان شاء الله نحتفل بزوال هذه الغمة عن هذه الأمة
وانت تعلم كيف تنفذ البلانتيات ثم انصح الغير

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