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صورة لراعي الأغنام قديما
منذ 17 دقيقة
337
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أحدث التعليقات
عنتر فاضي جيبه
الفريق كان ماشي كويس وتعرض لحالة من الارتباك وسوء بالنتائج ويحتاج لوقفه من الجميع وقررات مدروسه غير متسرعه وسيعود اقوى من السابق لان معدل اعمار اللاعبين صغير ..
برق امصحا
سبق ذكرت الاسم واغلب الصحف ايضا....تجون يا صدى وتقولوا مواطنة بدون اسم ايش السر الخطير والسياسة الإعلامية المحنكة في اخفاء الاسم.....
ابو وليد
خل الفهم للفاهمين وثاني مره لاتفطر فول
ابو وليد
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احمد
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