رد من "حمدالله" على الخطأ الذي ارتكبه مايكون أمام ضمك

نواف السالم (صدى):
رد لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله، على رسالة زميله مايكون بيريرا لجمهور العالمي بعد الخطأ الذي ارتكبه أمام ضمك بالجولة الـ10 من الدوري.
وقال " حمدالله ":" يا أخي هذه كرة القدم، الجميع يخطئ، أنت من أفضل اللاعبين في المملكة، ننتظر القادم ".
وكان النصر متقدماً على ضمك بهدفين مقابل هدف حتى أحرز مايكون هدف عكسي بالرأس في شباك برادلي جونز بالرأس خلال الدقيقة “48” من عمر الشوط الثاني.
وعرض " مايكون " على فيديو للهدف، معلقاً عليه:" لقد تعلمت التعامل جيداً مع الأخطاء والنجاحات، تماماً كما أحببت دائماً رؤية الأخبار عندما كنت ألعب جيداً وأيضاً عندما كنت ألعب بشكل سيئ ".