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رد من "حمدالله" على الخطأ الذي ارتكبه مايكون أمام ضمك

Time منذ 41 دقيقة
Views 2092
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رد من "حمدالله" على الخطأ الذي ارتكبه مايكون أمام ضمك

نواف السالم (صدى):
رد لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله، على رسالة زميله مايكون بيريرا لجمهور العالمي بعد الخطأ الذي ارتكبه أمام ضمك بالجولة الـ10 من الدوري.

وقال " حمدالله ":" يا أخي هذه كرة القدم، الجميع يخطئ، أنت من أفضل اللاعبين في المملكة، ننتظر القادم ".

وكان النصر متقدماً على ضمك بهدفين مقابل هدف حتى أحرز مايكون هدف عكسي بالرأس في شباك برادلي جونز بالرأس خلال الدقيقة “48” من عمر الشوط الثاني.

وعرض " مايكون " على فيديو للهدف، معلقاً عليه:" لقد تعلمت التعامل جيداً مع الأخطاء والنجاحات، تماماً كما أحببت دائماً رؤية الأخبار عندما كنت ألعب جيداً وأيضاً عندما كنت ألعب بشكل سيئ ".

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الفريق كان ماشي كويس وتعرض لحالة من الارتباك وسوء بالنتائج ويحتاج لوقفه من الجميع وقررات مدروسه غير متسرعه وسيعود اقوى من السابق لان معدل اعمار اللاعبين صغير ..
برق امصحا
سبق ذكرت الاسم واغلب الصحف ايضا....تجون يا صدى وتقولوا مواطنة بدون اسم ايش السر الخطير والسياسة الإعلامية المحنكة في اخفاء الاسم.....
ابو وليد
خل الفهم للفاهمين وثاني مره لاتفطر فول
ابو وليد
الخرق هبو على بعض
احمد
سرابيت وسلق مجمعه

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