الكشف عن حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، حقيقة ترشيح سامي الجابر نجم الهلال السابق لتدريب نادي النصر، بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
وأضاف " آل مغني:" أعتقد أن المشرف السابق عبدالرحمن الحلافي كلم الإدارة وقال: تبون أكلم الجابر لتدريب النصر حتى نهاية الموسم، قابلة للتجديد، أعتقد أن هناك اجتماعًا اليوم بخصوص هذا الموضوع للمناقشة ".
وكانت إدارة النصر، قررت إقالة روي فيتوريا وتعيين المدرب ألين هورفات؛ وذلك بسبب تراجع نتائج أصفر العاصمة منذ بدء الموسم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الخامس عشر " قبل الأخير " في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 8 نقاط، بعد التعادل مع نادي ضمك.