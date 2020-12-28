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الكشف عن حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر

Time منذ 14 دقيقة
Views 1516
الكشف عن حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، حقيقة ترشيح سامي الجابر نجم الهلال السابق لتدريب نادي النصر، بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف " آل مغني:" أعتقد أن المشرف السابق عبدالرحمن الحلافي كلم الإدارة وقال: تبون أكلم الجابر لتدريب النصر حتى نهاية الموسم، قابلة للتجديد، أعتقد أن هناك اجتماعًا اليوم بخصوص هذا الموضوع للمناقشة ".

وكانت إدارة النصر، قررت إقالة روي فيتوريا وتعيين المدرب ألين هورفات؛ وذلك بسبب تراجع نتائج أصفر العاصمة منذ بدء الموسم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الخامس عشر "  قبل الأخير " في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 8 نقاط، بعد التعادل مع نادي ضمك.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الفريق كان ماشي كويس وتعرض لحالة من الارتباك وسوء بالنتائج ويحتاج لوقفه من الجميع وقررات مدروسه غير متسرعه وسيعود اقوى من السابق لان معدل اعمار اللاعبين صغير ..
برق امصحا
سبق ذكرت الاسم واغلب الصحف ايضا....تجون يا صدى وتقولوا مواطنة بدون اسم ايش السر الخطير والسياسة الإعلامية المحنكة في اخفاء الاسم.....
ابو وليد
خل الفهم للفاهمين وثاني مره لاتفطر فول
ابو وليد
الخرق هبو على بعض
احمد
سرابيت وسلق مجمعه

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