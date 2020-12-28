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آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

Time منذ ساعة
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آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

الرياض (صدى):
قام وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الإثنين، بتوقيع محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية للنيابة العامة.

وشمل المحضر، إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورًا عند وقوع حـادث مروري يكون قائد المركبة فيه معتديًا أو مفرطًا وتسبب في وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو نتج عنه إصابة أو عدم إيقافه لمركبته بمكان الحادث.

وتضمن أيضًا قائد السيارة الذي لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو عند افتعال وقوع حـادث مروري واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظامي المرور والإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.

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أحدث التعليقات

abdul
لهذا من الصعب تشوف صيني شحيم مكرش. فقط عضلات ومخ يفكر .
سلطان
الله يطول في عمر ولي عهدنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز اللهم احفظهم
كلام العقل
ماضيع النصر الا إعلامه اشباهك النصر ايام المرحوم. كان نصر بمن حظر ولاكن الان نصر باعلام وخطط لجان تحكيميه
ابن حزم
ا ان شاء الله نحتفل بزوال هذه الغمة عن هذه الأمة
وانت تعلم كيف تنفذ البلانتيات ثم انصح الغير

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