الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1579
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة حائل، القصيم والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. 

Time واتساب

أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الفريق كان ماشي كويس وتعرض لحالة من الارتباك وسوء بالنتائج ويحتاج لوقفه من الجميع وقررات مدروسه غير متسرعه وسيعود اقوى من السابق لان معدل اعمار اللاعبين صغير ..
برق امصحا
سبق ذكرت الاسم واغلب الصحف ايضا....تجون يا صدى وتقولوا مواطنة بدون اسم ايش السر الخطير والسياسة الإعلامية المحنكة في اخفاء الاسم.....
ابو وليد
خل الفهم للفاهمين وثاني مره لاتفطر فول
ابو وليد
الخرق هبو على بعض
احمد
سرابيت وسلق مجمعه

أخر الأخبار

توضيح من " الصحة " بشأن مدد تعافي المصابين بكورونا
توضيح من " الصحة " بشأن مدد تعافي المصابين بكورونا
Time منذ دقيقتين Views 1035
الكشف عن حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر
الكشف عن حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر
Time منذ 14 دقيقة Views 1515
صورة لراعي الأغنام قديما
صورة لراعي الأغنام قديما
Time منذ 16 دقيقة Views 332
فهد يحاول اقتحام منزل والنتيجة
فهد يحاول اقتحام منزل والنتيجة
Time منذ 20 دقيقة Views 258
سائق ينجو من موت محقق
سائق ينجو من موت محقق
Time منذ 21 دقيقة Views 185
امحق خيال
امحق خيال
Time منذ 21 دقيقة Views 185
بالفيديو.. كيفية العمل في منفذ البطحاء مع مرور 2500 شاحنة يوميا
بالفيديو.. كيفية العمل في منفذ البطحاء مع مرور 2500 شاحنة يوميا
Time منذ 30 دقيقة Views 1403
رد من "حمدالله" على الخطأ الذي ارتكبه مايكون أمام ضمك
رد من "حمدالله" على الخطأ الذي ارتكبه مايكون أمام ضمك
Time منذ 41 دقيقة Views 2089
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 51 دقيقة Views 1579
الشرطة الأمريكية تكشف آخر تطورات التحقيقات في " تفجير ناشفيل"
الشرطة الأمريكية تكشف آخر تطورات التحقيقات في " تفجير ناشفيل"
Time منذ ساعة Views 1529