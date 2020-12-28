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قصة أطول سور أثري في المملكة

Time منذ ساعة
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قصة أطول سور أثري في المملكة

نايف السالم (صدى):
يعد سور تيماء الأثري أكبر وأطول الأسوار التاريخية في شبه الجزيرة العربية، وهو يحيط مدينة تيماء من ثلاث جهات، الغربية والجنوبية والشرقية.

وذكر المصور الضوئي والمهتم بالتراث عبد الإله الفارس، وفقا لـ"العربية"، أن السور كان يستخدم كخط دفاعي أولي في مواجهة الغزوات التي تتعرض لها المدينة.

وأضاف أن تاريخه يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وتم تشييده من الحجارة واللبن والطين، إلى أكثر من 10 – 17 كيلومترا.

وأشار إلى أن عرض السور يتراوح بين المتر والمترين، بينما يقل ارتفاعه في بعض الأجزاء حتى يصل إلى المتر الواحد، منوها بأن الأحجار في السور كانت متنوعة، وأغلبها حجارة رملية من طبيعة المدينة.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
سبق ذكرت الاسم واغلب الصحف ايضا....تجون يا صدى وتقولوا مواطنة بدون اسم ايش السر الخطير والسياسة الإعلامية المحنكة في اخفاء الاسم.....
ابو وليد
خل الفهم للفاهمين وثاني مره لاتفطر فول
ابو وليد
الخرق هبو على بعض
احمد
سرابيت وسلق مجمعه
بوماجد
راح يفتحوا في كل مدينة معهد للمسيقى ونطالب بافتتاح كازينوهات اخواننا الامارتيين ليسوا بافضل مننا

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