بالصور.. نيمار يقيم حفل كبير في قصره بحضور مئات الضيوف

وكالات (صدى):
أطلق نجم باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يوم أمس حفلا كبيرا بحضور مئات الضيوف، وذلك احتفالا بنهاية العام.
وأقام اللاعب الحفل في قصره بالبرازيل بمدينة ريو دي جانيرو، ومن المقرر استمرار الاحتفال لمدة 5 أيام تنتهي بنهاية العام الجاري.
ووفر اللاعب ملهى ليلي داخل قصره، كما استعان بفرقة غنائية شهيرة لتسلية ضيوفه البالغ عددهم 500 ضيف من المقربين له على مدار الأيام التي يقيم فيها الاحتفال، فيما أبدى بعض من جمهور النادي استيائهم من أقامة مثل هذا الحفل في ظل انتشار فيروس كورونا في البرازيل.