الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. نيمار يقيم حفل كبير في قصره بحضور مئات الضيوف

Time منذ ساعة
Views 2018
Comment 1
بالصور.. نيمار يقيم حفل كبير في قصره بحضور مئات الضيوف

وكالات (صدى):
أطلق نجم باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يوم أمس حفلا كبيرا بحضور مئات الضيوف، وذلك احتفالا بنهاية العام.

وأقام اللاعب الحفل في قصره بالبرازيل بمدينة ريو دي جانيرو، ومن المقرر استمرار الاحتفال لمدة 5 أيام تنتهي بنهاية العام الجاري.

ووفر اللاعب ملهى ليلي داخل قصره، كما استعان بفرقة غنائية شهيرة لتسلية ضيوفه البالغ عددهم 500 ضيف من المقربين له على مدار الأيام التي يقيم فيها الاحتفال، فيما أبدى بعض من جمهور النادي استيائهم من أقامة مثل هذا الحفل في ظل انتشار فيروس كورونا في البرازيل.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

برق امصحا
سبق ذكرت الاسم واغلب الصحف ايضا....تجون يا صدى وتقولوا مواطنة بدون اسم ايش السر الخطير والسياسة الإعلامية المحنكة في اخفاء الاسم.....
ابو وليد
خل الفهم للفاهمين وثاني مره لاتفطر فول
ابو وليد
الخرق هبو على بعض
احمد
سرابيت وسلق مجمعه
بوماجد
راح يفتحوا في كل مدينة معهد للمسيقى ونطالب بافتتاح كازينوهات اخواننا الامارتيين ليسوا بافضل مننا

أخر الأخبار

توضيح من " الصحة " بشأن مدد تعافي المصابين بكورونا
توضيح من " الصحة " بشأن مدد تعافي المصابين بكورونا
Time منذ دقيقة Views 1024
الكشف عن حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر
الكشف عن حقيقة ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر
Time منذ 13 دقيقة Views 1513
صورة لراعي الأغنام قديما
صورة لراعي الأغنام قديما
Time منذ 16 دقيقة Views 327
فهد يحاول اقتحام منزل والنتيجة
فهد يحاول اقتحام منزل والنتيجة
Time منذ 20 دقيقة Views 254
سائق ينجو من موت محقق
سائق ينجو من موت محقق
Time منذ 20 دقيقة Views 179
امحق خيال
امحق خيال
Time منذ 21 دقيقة Views 183
بالفيديو.. كيفية العمل في منفذ البطحاء مع مرور 2500 شاحنة يوميا
بالفيديو.. كيفية العمل في منفذ البطحاء مع مرور 2500 شاحنة يوميا
Time منذ 29 دقيقة Views 1400
رد من "حمدالله" على الخطأ الذي ارتكبه مايكون أمام ضمك
رد من "حمدالله" على الخطأ الذي ارتكبه مايكون أمام ضمك
Time منذ 40 دقيقة Views 2076
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 50 دقيقة Views 1577
الشرطة الأمريكية تكشف آخر تطورات التحقيقات في " تفجير ناشفيل"
الشرطة الأمريكية تكشف آخر تطورات التحقيقات في " تفجير ناشفيل"
Time منذ ساعة Views 1527