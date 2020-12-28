الأعداد السابقة للصحيفة

عقوبة المشترك في جرائم التزوير

Time منذ 14 دقيقة
Views 1314
عقوبة المشترك في جرائم التزوير

فهد القزيز (صدى):
تنص المادة (21) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه ‏يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير.

و‏يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وتشير المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه ‏يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من قام بتزوير الآتي: أوراقاً تجارية، أوراقاً مالية، الأوراق الخاصة بالمصارف، وثائق تأمين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
احسن

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1050
زوجان يشترطان عدم وقوع الطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما
زوجان يشترطان عدم وقوع الطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما
Time منذ 9 دقائق Views 153
عقوبة المشترك في جرائم التزوير
عقوبة المشترك في جرائم التزوير
Time منذ 14 دقيقة Views 1315
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظيفة شاغرة
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1308
مفهوم الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
مفهوم الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
Time منذ 24 دقيقة Views 1555
سجن مواطن 6 أشهر لقيامه بتشغيل متسلل في الباحة
سجن مواطن 6 أشهر لقيامه بتشغيل متسلل في الباحة
Time منذ 29 دقيقة Views 1519
طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
Time منذ 34 دقيقة Views 1585
القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)
القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)
Time منذ 39 دقيقة Views 1394
التجارة" تعلن عن ⁧استدعاء⁩ 320 مركبة "أودي"
التجارة" تعلن عن ⁧استدعاء⁩ 320 مركبة "أودي"
Time منذ 54 دقيقة Views 1379
بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية
بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية
Time منذ 59 دقيقة Views 1518