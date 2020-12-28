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القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)
منذ 39 دقيقة
1394
جدة (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، على القبض على قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط في محافظة جدة.
وأشارت إدارة المرور، إلى أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
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