الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)

Time منذ 39 دقيقة
Views 1394
القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)

جدة (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، على القبض على قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط في محافظة جدة.

وأشارت إدارة المرور، إلى أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
احسن

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1033
زوجان يشترطان عدم وقوع الطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما
زوجان يشترطان عدم وقوع الطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما
Time منذ 9 دقائق Views 153
عقوبة المشترك في جرائم التزوير
عقوبة المشترك في جرائم التزوير
Time منذ 14 دقيقة Views 1312
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظيفة شاغرة
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1305
مفهوم الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
مفهوم الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
Time منذ 24 دقيقة Views 1551
سجن مواطن 6 أشهر لقيامه بتشغيل متسلل في الباحة
سجن مواطن 6 أشهر لقيامه بتشغيل متسلل في الباحة
Time منذ 29 دقيقة Views 1519
طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
Time منذ 33 دقيقة Views 1580
القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)
القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)
Time منذ 39 دقيقة Views 1394
التجارة" تعلن عن ⁧استدعاء⁩ 320 مركبة "أودي"
التجارة" تعلن عن ⁧استدعاء⁩ 320 مركبة "أودي"
Time منذ 54 دقيقة Views 1378
بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية
بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية
Time منذ 58 دقيقة Views 1518