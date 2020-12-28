الأعداد السابقة للصحيفة

طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

Time منذ 33 دقيقة
Views 1580
Comment 1
طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

علي القحطاني (صدى):
تمكن طالب سعودي مبتعث في الولايات المتحدة الأميركية، من ابتكار برنامج يساعد المحققين بشرطة ولاية ميزوري في ساحات الجريمة التي يتم مباشرتها من قبلهم.

وقال الطالب المبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خالد ضباح لـ قناة "العربية"، أنه قام بتنفيذ عدد من الأنظمة الحاسوبية والتطبيقات الذكية، وكان من هذه البرامج نظام لمساعدة المحققين في ساحات الجريمة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وأضاف: جمعت بيانات لمعدل الجريمة في المدينة التي كنت أسكن فيها، حيث تجاوز عدد هذه البيانات المليون سجل منذ عام 2010 وحتى عام 2018، ويهدف هذا المشروع إلى التحليل ومعرفة أفضل الأماكن المناسبة للسكن خلال فترة الماجستير، وطرح مشروع دراسي".

وتابع : كونت فريقا للعمل، وبعد الانتهاء من المشروع لوحظ بأن مجموع معدل الجرائم التي استخدمت فيها الأسلحة النارية في المدينة تجاوز عددها 75930 حالة خلال السنوات الثماني، وهي فقط لمدينة واحدة من مجموعة مدن في الولاية".

وأضاف: "أن البرنامج يساهم بخروج مرتكب الجريمة من البلد أو تحدث أمور أخرى تعرقل مسار التحقيق، وفي حالة أن القضية غير مهمة قد تأخذ من 6 إلى 8 أشهر".

وأشار إلى أن البرنامج الذي صممه يعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي واستخراج هذه التحليلات خلال ثوانٍ معدودة، والتي قد تستغرق أياماً في الحالات العاجلة أو شهوراً في الحالات غير العاجلة.

وأوضح أن مشروعه لا يتوقف على معرفة أنواع الأسلحة، فله العديد من المزايا، مثل الكشف عن أماكن تواجد الرصاص، وثقوب الرصاص مع فرز عددها، والكشف عن وجود الجثث في حالة وجودها، وبعض الأدلة مثل بصمات الأقدام، وللحصول على نظام فعال وسريع استخدم في البرنامج العديد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي واختيار الأفضل من بينها.

وأكد أنه استخدم أحدث الخوارزميات المستخدمة في التعلم العميق للحصول على نتائج سريعة، وأن هذا المشروع قد لا يتوقف عند هذا الحد، فقد يستخدم لتنبيه قسم الشرطة لوجود حالة حمل سلاح في أماكن عامة أو تجارية لتجنب تزايد معدل الجريمة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1022
زوجان يشترطان عدم وقوع الطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما
زوجان يشترطان عدم وقوع الطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما
Time منذ 8 دقائق Views 153
عقوبة المشترك في جرائم التزوير
عقوبة المشترك في جرائم التزوير
Time منذ 14 دقيقة Views 1312
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظيفة شاغرة
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1304
مفهوم الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
مفهوم الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
Time منذ 24 دقيقة Views 1551
سجن مواطن 6 أشهر لقيامه بتشغيل متسلل في الباحة
سجن مواطن 6 أشهر لقيامه بتشغيل متسلل في الباحة
Time منذ 29 دقيقة Views 1519
طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
طالب يخترع برنامجاً يحلل مسرح الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
Time منذ 33 دقيقة Views 1580
القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)
القبض على قائد مركبة لممارسته التفحيط في جدة (صورة)
Time منذ 39 دقيقة Views 1390
التجارة" تعلن عن ⁧استدعاء⁩ 320 مركبة "أودي"
التجارة" تعلن عن ⁧استدعاء⁩ 320 مركبة "أودي"
Time منذ 54 دقيقة Views 1378
بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية
بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية
Time منذ 58 دقيقة Views 1518