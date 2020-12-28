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بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية

Time منذ 58 دقيقة
Views 1516
بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية

الرياض (صدى):
استكملت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، وهي الصفقة الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

ومن جانبه، وجه بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال لقاء له مع قناة "الإخبارية" الشكر والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تلك الصفقة الكبيرة.

وقال وزير الصناعة: "سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.. شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة سعودية موجودة ولها ثقل منذ ثلاثة عقود ولكن استحواذ شركة "SAMI" عليها سيعزز قدرتها على النمو وعلى القرب بشكل أكثر للقطاع العسكري وسيعزز قدرتها على تطوير المنتجات".

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الملل5
الينا لا ترجعون /تصحيح
Reem
مب صاحين ذولا ..حشيش ايراني قوي مره
الملل5
طيب وين المشكله مادام معه فلوس وسلاح يرفع الراس مافيها شي مثل الرجل يبغي بنت ١٤ او ١٥ سنه

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