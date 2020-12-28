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بالفيديو.. ممارس صحي يروي موقف جعله يُقبل رأس أحد متلقي لقاح كورونا

Time منذ ساعة
Views 1810
بالفيديو.. ممارس صحي يروي موقف جعله يُقبل رأس أحد متلقي لقاح كورونا

الرياض (صدى):
سرد ممارسين صحيين بمركز اللقاحات بالرياض مواقف جمعتهم ببعض ممن يتلقون لقاح " فايزر" المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وقال الممارس الصحي"هيثم" ، في حديثه لقناة "الإخبارية"، إن أحد المستفيدين أخذ يدعي له ويشيد بجهود منسوبي الصحة لدرجة جعلته يبكي، مضيفا أن ذلك دفعه لتقبيل رأسه.

ومن جهته، أكد ممارس صحي آخر يدعى "عبدالله" أن عملهم شاق إلا أن فرحة المراجعين ودعواتهم لهم بعد تلقيهم للقاح تجعلهم كممارسين لا يشعرون بالتعب.

ولفت إلى أن المواقف التي يشهدونها كل يوم كثيرة، ومنهم مقيم سوداني أخذ يبكي مشيداً بجهود المملكة في مكافحة الجائحة.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الملل5
الينا لا ترجعون /تصحيح
Reem
مب صاحين ذولا ..حشيش ايراني قوي مره
الملل5
طيب وين المشكله مادام معه فلوس وسلاح يرفع الراس مافيها شي مثل الرجل يبغي بنت ١٤ او ١٥ سنه

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