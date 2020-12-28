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مطالبات بـ «الشورى»‏ بإنشاء مستشفيات والتوسع في قبول خريجي كليات الطب

Time منذ 33 دقيقة
Views 1396
مطالبات بـ «الشورى»‏ بإنشاء مستشفيات والتوسع في قبول خريجي كليات الطب

الرياض (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حسين الحازمي، اليوم الاثنين، على ضرورة إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجامعات للتوسع في قبول خريجي كليات الطب للمساهمة بشكل سريع في حل هذه الفجوة.

‏وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الصحة المالي 1440- 1441 هـ؛ حيث أشاد عضو الشورى علي آل الشيخ، بالجهد الكبير في إدارة خلية أزمة جائحة كرونا برئاسة وزارة الصحة؛ حيث تمكنت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله- من تسجيل نموذج قيادي في سجل التاريخ ،كما طالب بتفعيل المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية.

و‏طالبت عضو المجلس سامية بخاري، وزارة الصحة بضرورة استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة نظرًا لأن عدد الخريجين الذين يعانون من البطالة كبير بالرغم من أهمية تخصصاتهم، مشددة على الوزارة بضرورة أن يتم التخلص من النفايات الصحية في الأماكن الخاصة وفق الضوابط المطلوبة.

و‏تساءل عضو الشورى سلطان آل فارح، عن المدن الطبية الاربع في المملكة وتحديدًا مدينة الملك فيصل في المنطقة الجنوبية وما تم بشأنها، كما تساءل هل قدّرت الوزارة تكاليف المريض من الجنوب المراجع لمستشفيات المملكة في المناطق المختلفة.

وفي السياق نفسه، ‏طالب عضو الشورى سعد العتيبي، وزارة الصحة بالعمل على تطوير حلول تقنية متطورة وتخصصية ذات طابع وقائي وتوعوي، تلائم جميع الفئات العمرية؛ لتغيير ثقافة المجتمع كالتطبيقات الذكية والتي تساعد على تحسين جودة الحياة، وجودة الرعاية الصحية، وتقليل التكاليف المالية على الدولة.

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماعرفت كيف تدير امورك من بدايتهاا .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الدوام لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..

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