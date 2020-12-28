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إدانة مواطنة بتبنيها أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم

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إدانة مواطنة بتبنيها أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، لمواطنة تورطت في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وشملت قائمة التهم المدانة بها: التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأقرت المدعي عليها بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، كما أنه لم يثبت لدى قاضي المحكمة خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماعرفت كيف تدير امورك من بدايتهاا .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الدوام لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..

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