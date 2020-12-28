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الخطوط الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى المملكة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1736
الخطوط الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى المملكة

إسلام آباد (صدى):
قررت الخطوط الجوية الباكستانية، استئناف الرحلات إلى المملكة بدءاً من اليوم الاثنين، لإعادة رعاياها بعد أن سمحت الهيئة العامة للطيران المدني لغير السعوديين بالمغادرة.

وأوضح المتحدث باسم الخطوط الباكستانية، أنه سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد وهو نقل الباكستانيين الراغبين في العودة من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد سمحت للناقلات الجوية الأجنبية، بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماعرفت كيف تدير امورك من بدايتهاا .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الدوام لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..

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