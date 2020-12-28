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«الشورى» يطالب وزارة الإعلام باستقطاب الكفاءات المتميزة وتمكين المرأة

Time منذ ساعة
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«الشورى» يطالب وزارة الإعلام باستقطاب الكفاءات المتميزة وتمكين المرأة

الرياض (صدى):
أكد ‏‎مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم الاثنين بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441 هـ، على وزارة الإعلام استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطالب المجلس، بالعمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم (أ/217) وتاريخ 17/9/1439هـ، القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماعرفت كيف تدير امورك من بدايتهاا .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الدوام لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..

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